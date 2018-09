„Minu põhieesmärk on, et minu piirkonna inimesed teaksid, kes on nende piirkonna politseinik ja kelle poole pöörduda,” sõnas Robert Vahter Meie Maale, lisades, et tihtipeale paljud inimesed ei teagi, kes on nende piirkonnas korravalvur. Ida-Saaremaa hõlmab nelja piirkonda: Muhu, Laimjala, Pöide ja Orissaare. Praegu on ajutiselt Vahteri hallata ka Leisi, Pihtla ja Valjala.