MEIE MAA | Homme avatakse nostalgiat täis pulmakleidinäitus

Näitusel on vaatamiseks üleval nõukaajast pärit pulmarõivad ja ka raekojast pärit tool, mille peal noorpaarid üles pildistati. Romantikakuud peetakse kaubamajas juba teist aastat ja erilise näituse idee autoriks on Saaremaa kaubamaja juhataja Ülle Pupparti moeloojast tütar Piret Puppart. Näitus sai organiseeritud vaid kahe ja poole nädalaga ja tulemus on vapustav.