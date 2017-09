MEIE MAA | Heinsalu: vallaametnikel jääb töökoht alles

„Eelnõu kohaselt on nn peamaja struktuuris 129 teenistuskohta, neile lisanduvad teenistuskohad teenuskeskustes,“ märkis ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu, kelle sõnul on viimase puhul oluline, et kohalik asjaajamine, nagu sotsiaaltöö, suhtlus kogukonnaga, heakord, väiksemad remonditööd jm, oleks tagatud kohapeal ja teenuskeskus inimestele avatud.