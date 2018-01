MEIE MAA | Heiki Hanso alusega otsiti kadunud soomlast

Väikese Väina Seltsi eestvedaja Hanso kinnitas, et tema oli tõepoolest see, kelle alusega koos Läti vabatahtlike meeskondadega Tallinna lahe akvatooriumis aluselt vette kukkunud Soome ametiühingutegelast Ari Saarilammit otsimas käidi.

„Minuni jõudis SA Kadunud operatiivse otsingugrupi juhi Aare Rüütli üleskutse. Kuna paat oli treileri peal valmis, mõtlesin, et see on parim võimalus vabatahtlikuna sellise kogemusega kokku puutuda,“ selgitas Hanso.