Kuressaares Pritsumaja taga on mõlema päeva jooksul kuusemüüjad kohal kell 12–18. MTÜ Lions Klubi Kuressaare ekspresident Mati Leis ütles, et nii nagu mullu, on ka sel korral varutud ligikaudu 150 kuuske. „Umbes 50 on esimese paari tunniga läinud ka,“ sõnas ta.