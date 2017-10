MEIE MAA | Hanso: kas saare noored on tõesti nii äbarikud?

Esmaspäeval läbisid saarlased taas KRA arstliku komisjoni Kuressaare haiglas. Ago Oll (nokamütsiga) ja tema õlale patsutav Aleks Lesk, olid mõlemad heatujulised ja ootasid oma korda. Valmar Voolaid

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso on kindel, et kui ajateenistusse värbamise statistika järgi peaksid saarlased olema riigis ühed kõige väetimad, on tegelikult asi pigem liiga leebes arstlikus kontrollis.