MEIE MAA | Hannes Hanso on puudunud pooltelt volikogu istungitelt

Kokku on toimunud kümme volikogu istungit, nendest viiel ei ole Hannes Hanso kohal olnud. “Annan endast alati parima, et kohal olla, aga viimasel ajal on juhtunud istungid olema neljapäeviti, nii et riigikogu liikmele see kuidagi ei sobi. Pean ka riigikaitsekomisjoni juhtima või on tegemist töölähetustega,” põhjendas Hanso enda puudumist.