MEIE MAA | Hanna Martinson laulab viimases näosaates duetti

Hanna sõnas, et nautis saates osalemist täiel rinnal. „Kogu kogemus oli täiesti super asi. Ma olen ise enda üle päriselt üliuhke. Mul ei ole mitte millegi pärast vaja piinlikkust tunda ja ma võtsingi oma eesmärgiks selle, et kui ma ise jään rahule, siis see on number üks asi,“ rääkis Hanna.