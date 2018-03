“Kõik on täpselt nii nagu planeeritud,” ütles haiglajuht Märt Kõlli rekonstrueerimistööde rahastamise kohta. Kogu projekti maksumus on ligi neli miljonit eurot, millest regionaalarengu fondist saadi toetust 1 554 000 eurot. Töid teostab AS Tesman. “Vaheseinad, paigaldatakse kommunikatsioone,” loetles Kõlli käimasolevaid töid. Lammutus- ja ehitustöödega alustati mullu novembris. Tervisekeskuse valmimise tähtaeg on selle aasta november.