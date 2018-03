MEIE MAA | Haigla avas uue kompuutertomograafi

„Tegu on täiesti erakordse seadmega. Automaailmast on parim näide, et siinne süsteem on juba peaaegu nagu isejuhtiv auto võrreldes tavalise autoga. Võrreldes tavalist kompuutrit selle kompuutriga, siis see on täiesti uus põlvkond ja meid ootavad väga põnevad väljakutsed,“ rääkis haigla ambulatoorse ravi ja diagnostikakliiniku ülemarst Toomas Tuuling.