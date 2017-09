MEIE MAA | Gümnasistid kardavad valida vale eriala

Saaremaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Marjana Luist lausus, et noored pöörduvad Rajaleidja poole karjäärinõustamise sooviga võrdlemisi harva, huvi on suurem kevaditi. Kui kevadel on Saaremaal umbes üks huviline nädalas, siis lõppenud suvel tuli karjäärinõustamise sooviga Rajaleidja keskusesse vaid kaks noort.