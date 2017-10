MEIE MAA | Gripivaktsiinile saarel tormi ei joosta

Sel hooajal on gripi vastu vaktsineerijatel valida kahe vaktsiini vahel. Influvac kaitseb kolme gripitüve eest ja sobib juba kuuekuustele lastele, nelja gripitüve eest kaitset pakkuv VaxigripTetra on aga kallim ja sobib alates 3. eluaastast. Rahvusringhäälingu andmetel on just viimane hulgimüüjatel otsa lõppenud. Ravimiameti müügilubade osakonna juhataja Margit Plakso ütles, et uus kogus vaktsiini saabub reedeks.