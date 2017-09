MEIE MAA | Floridas elav saarlane pääses orkaanist üle noatera

Just Alamouride kodu oli nende seas, mis pääses suuremast uputusest tänu sellele, et on ehitatud künka otsa. Nimelt elab Saaremaalt pärit Helis koos oma aastase poja ja kolmeaastase tütre ning marokolasest abikaasaga otse orkaani teele jäänud Floridas, ostu- ja golfikeskusena tuntud Naplesi linnas.

„Meie kandis möllas Irma oma täiel võimsusel pühapäeval, kui see oli veel neljanda järgu orkaan,“ selgitas Helis. „Õnneks olime perega Marokos puhkamas ja jälgisime toimunut CNN-i vahendusel internetist.“