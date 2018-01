MEIE MAA | Festivali korraldaja pooldab jõulupuude taaskasutust

Orissaarlastel ja lähikaudsetel inimestel on võimalik oma jõulupuu viia Illiku laiule Kalda kohviku juures asuvale lõkkeplatsile, kus puid taaskasutatakse suvise muusikafestivali I Land Sound dekoratsioonina.

„Meil tekkis mõte, et kui puid tuuakse sinna piisavalt, siis kasutaksime neid festivalil dekoratsioonina. Taaskasutus on väga oluline ja moes. Värviksime puud ära ja paneksime tagurpidi lakke. Mõtteid on...