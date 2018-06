MEIE MAA | Eveli ja Taavi-Aadu Aida pereelu kui elu sipelgapesas

Eveli ja Taavi-Aadu suur pere päev enne lastekaitsepäeva Kihelkonna armsa maakooli iidse puu vilus – isal süles pesamuna Elsa ja emal Estelle ning kooliskäivad Emilia ja Ferdinant. Valmar Voolaid

Täna on lastekaitsepäev. Lapsed ja emad-isad on seega just sel nädalavahetusel eriliselt fookuses.

Tänane usutlus on Eveli ja Taavi-Aadu Aidaga, kelle neljalapseline pere pärjati 12. mail Tartus ERM-is aasta suurpereks. On ka põhjust. Need noored lapsevanemad on saarde kolimisega paari aasta jooksul suutnud ühe väikese maakoha arengut märgatavalt mõjutada ning nende tegusad jäljed aina laienevad.