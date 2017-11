MEIE MAA | Ettevõtjad uurisid TS Laevade juhilt kolmanda laeva kohta

Jaak Kaabel andis ülevaate aasta parvlaevaliiklusest, sellega seoses üles kerkinud probleemidest ja sisse viidud uuendustest ning laevade täituvusest. Kohalviibijate hulgas tekitas kõige elavamat arutelu, kuidas lahendada probleem, et tipptundidel oleks lisalaeva tulek liinile lahendatud paremini, kui see on siiani olnud. Samuti uuriti, millal ja kuidas on planeeritud kolmanda laeva tulek liinile.