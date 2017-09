Forsel saatis 29. augustil ühe paki Orissaarde ja vormistas selle Omniva online-süsteemis. Kuna Leisi postkontor on praegu suletud, saatis ta paki postiljoniga Orissaarde. “Kogu loo juures on huvitav, et pakk pidigi jõudma Orissaares asuvasse pakiautomaati, aga selleks, et sinna jõuda, saadeti see kõigepealt Tallinna. Kõik pakid, mis saadetakse, läbivad kõigepealt Tallinnas asuva terminali,” kirjeldas Forsel Facebookis olukorda.