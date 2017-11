Lasteaed-kooli direktor Tiia Leppik ütles, et ega siis söömine ole ainult kehakinnitamine, see peaks olema kosutav ka hingele ja vaimule. „Minu meelest on Eestis söömiskultuur natuke alahinnatud. Tahtsime korralikku söögituba, et einestamist kui rituaali läbi viia,“ osutas ta.