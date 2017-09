MEIE MAA | Erakool-lasteaia esimesed ehitustööd lõpusirgel

Ehituse esimese etapi käigus renoveeritakse Luce kooli ja Naerusuu lasteaia direktori Tiia Leppiku sõnul köögiplokk ja laste söögisaal, ühtlasi on uue ilme ja soojustuse saanud fassaad. Kõik vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, aga ka elektrivõrk ja amortiseerunud katus vahetati samuti välja.

„Kuna see hoone osa on ehitatud kunagi sisuliselt abiruumidena, oli köögiploki soojapidavus suhteliselt olematu,“ nentis Leppik.