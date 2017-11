Kuressaare kohtutäituri Enno Kermiku sõnul on praegu kehtiva seaduse järgi nii, et kui võlgnik tasub nõude vabatahtlikult võlgnevuse tähtaja jooksul, siis saab täitur vaid menetluse algatamise tasu. Kermik leiab, et see mõjub halvasti seaduskuulekusele, sest mitte keegi ei pea enam tema vastu esitatud nõuet tähtaja jooksul ära maksma.