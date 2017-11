MEIE MAA | Energiakonverentsil üle saja osaleja

Sihtasutuse Saaremaa Arenduskeskus (SAK) juhataja Piret Piheli sõnul tõi konverentsi korraldamise ettepaneku lauda ettevõtjate huvidest tingituna investorteeninduse konsultant Sulev Alajõe ja algusest peale oli selge, et see on teema, millega tuleb tegeleda.