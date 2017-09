MEIE MAA | Endist tippjuhti süüdistatakse petmiskatsele kaasaaitamises

Prokurör Kaido Tuulemäe tõi kohtuistungi avakõnes välja, et algselt esitati kuriteokahtlustus kuuele inimesele.

Neist viie, sealhulgas ka Saaremaa ettevõtte AS Level juhi Toomas Mati osas lõpetati kriminaalmenetlus oportuniteedi põhimõttel. Süüdistatav ei pea sel juhul end süüdi tunnistama, kuid oportuniteediga lõpetamine eeldab, et ta on teo siiski toime pannud.