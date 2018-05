MEIE MAA | Elu nagu põnevusfilmis! Aknast sisenenud vargale peale sattunud taluperenaine: veel praegu läheb sellele mõeldes süda pahaks ja käed hakkavad värisema

„ See on mu suvekodu, talvel olen Tallinnas ja suviti siin. Tänav tulin maale 17. aprillil, nii et paar nädalat olen paigal olnud,“ rääkis perenaine Juta Süld .

Tema jutust selgub, et pahalane tungis ööl vastu esmaspäeva majja sisse läbi kahekordse toaakna, mille välimine osa õnnestus tal lahti muukida. Sisemine aken ei olnud hingede peal, sel oli lihtsalt ülal ja all nael ees ja aken ise paberiga kinni kleebitud.