MEIE MAA | Elanikud võitlevad tulutult ligi 10 aastat tee pärast

Murika küla Saatme talu perenaine Janne Vahu , kelle kodu asub otse tolmava tee ääres, on enda sõnul pidanud suviti tolmu sees elama juba üle kahekümne aasta. Eriti väljakannatamatuks on olukord läinud tänavuste kuumade ja kuivade ilmadega.

“ Maikuus pandi teele korra kloriide, et ei tolmaks, aga kasu sellest suurt ei ole olnud. Vihma on vahepeal tulnud vähe, kastnud seda teed keegi ei ole ja eile (teisipäeva – toim.) õhtul tõukas höövel selle viimase soolagi tee pealt minema. Pesu võin ju pesta, aga kuivatada seda kusagil ei ole, sest kohe saab tolmuseks. Aknad tahaks palavaga lahti hoida, aga ei saa. See tolm poeb igast praost sisse, isegi voodiriided on seda täis ja õhtul magama minnes tuleb heita tolmuste linade vahele,” kurtis naine.