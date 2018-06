MEIE MAA | Ehitaja: sillutise säilitamine keeranuks projekti peapeale

Räägitud on sellest, et sillutist ei oleks tohtinud üles võtta. Vallavanem Madis Kallas on lubanud koos ehitaja ja spetsialistidega arutada selle üle, kas osa sillutisest oleks võimalik taastada.

Ehitustöid tegeva AS Merko Infra projektijuhi Leo Rahu sõnul oli juba projekteerimise käigus seatud tingimus, et kui tööde käigus paljastub asfaldi all sillutis, dokumenteeritakse see arheoloogide poolt ja võetakse seejärel üles. Otsus vana sillutis alles jätta oleks kogu projekti pea peale pööranud.