MEIE MAA | DigiSaar ootab liitujaid

Rahalist toetust projekti teostamiseks loodetakse saada riigi poolt jagatavast 20 miljonist eurost.

Digisaar OÜ juhatuse liikme Priit Piheli sõnul on vaja kokku saada minimaalselt 4000 liitujat, et projekt osutuks elujõuliseks. Selle nädala keskpaigaks oli esitatud 1450 avaldust.