MEIE MAA | DeliFood toob poelettidele saarel valminud KellyBarid

Värske Saaremaa DeliFood OÜ osanik ja jaanuaris loodud Kellybar OÜ juhatuse liige Indrek Kasela, rääkis kohukese tootmise ideest kõneldes, et tegu on tema hinnangul äärmiselt geniaalse tootega – maitseb hästi, on kasulik ja odav ning lääneriikidest seda juba ei leia.

„Eestlased söövad aastas umbes 60 miljonit kohukest. Ja räägitakse, et oleme kartulirahvas,“ tõi Kasela muheledes välja.