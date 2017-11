MEIE MAA | Bussijuht tahab päästa järve

Ürikud pajatavad, et kui Saaremaa viikingid Sigtuna linna maha põletasid, viisid nad kaasa linna kuldsed väravad. Ida-Saaremaal elab legend, mille järgi uputati need väravad Järveküla järve.

Legendi paikapidavuse kontrollimiseks oleks ehk ainus võimalus järv kuivaks lasta. Lisaks palgatööle ka abipolitseinikuna tegutsev Kaarel Mägi on veendunud aga hoopis vastupidises – järve päästmiseks kinnikasvamisest oleks vaja selle tasapinda tõsta.