Ranna Reisid OÜ, Kalle Bussid OÜ, RN Reisid OÜ ja Tehtal OÜ toovad välja, et näiteks Saaremaa ühisgümnaasium, Kuressaare gümnaasium, Vanalinna kool, Saaremaa spordikool, Salme põhikool ja teised valla asutused tellivad sõite ilma hinnapakkumiseta Autopark Metra OÜ-lt.

“Juhime tähelepanu sellele, et Saaremaal on ka teisi transporditeenust pakkuvaid ettevõtteid, kelle teenused on tihti odavamad. Hetke olukord viitab meie hinnangul korruptsioonile,” viitavad pöördujad vallale saadetud märgukirjas.