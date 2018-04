MEIE MAA | Beebitelgi idee ootab Hooandjate toetust

Hooandja kaudu soovivad tegusad naisterahvad koguda 2600 eurot, mille eest soetatakse telgi sisustus, vihmakate, esik ja lisapõhi. Samuti kaetakse festivalidel osalemisega seotud transpordikulu, ostetakse piisavalt mähkmeid, niiskeid salvrätikuid jt vajalikke tooteid.

„Juhul kui Hooandja kaudu koguneb 4200 eurot, saame soetada ka teise telgi koos sisustusega ning osaleda oluliselt rohkematel suveüritustel, laatadel ja messidel,“ lisas Jaanus.

Kogu idee sai naise sõnul alguse isiklikust kogemusest ning soovist, et ka väikelaste emad saaksid pärast lapse sündi võtta osa suvistest väliüritustest ja paremini lõimuda. „Tehtud on kaks küsitlust: ühele vastas 832 ema ja Mirjami magistritöö küsitlusele vastas 1197 ema,“ selgitas Jaanus. „Mõlemast selgus, et avalikus ruumis puuduvad võimalused imetada või mähkida ja eriti just üritustel. Detsembris mõtlesingi, et tuleks beebitelk luua.“

Aimla küsitlusest selgus, et 955 ema arvates ei ole Eestis piisavalt avalikke imetamis- ja mähkimisvõimalusi. Pooled vastanutest on tundnud puudust mugavast mähkimis- ja imetamisvõimalusest just vabaõhusündmustel. Ligi 700 ema on pidanud autos toimetama ja 393 ema mähkima last vankris.

Mitmed võimalused

Jaanus lubas, et isegi kui Hooandja kaudu soovitud summa kokku ei tule, ollakse 26. mail Kuressaare tänavafestivalil beebitelgiga siiski kohal. „Toetusega saab loomulikult parema sisustuse, kuid ka väga vajaliku esiku, kuhu jätta vankrid või vihmaga varju alla minna. Loodan siiski, et saame raha kokku, sest teeme ju õiget asja,“ jäi ta positiivseks.

Beebitelgis on mähkimisalus, pehmed istmed, madratsid, sanitaarne ja lõhnakindel mähkmekonteiner, sisevalgustus hämarate õhtute puhuks, elektripistikud ja vajalikud tooted kasutamiseks. Kindlasti saab telgis ka mähkmeid soetada, mänguasjadega meelt lahutada ja kergkäru või kandelina laenutada.

EV100 puhul kingivad naised lapse imetamise ja mähkimise võimalustega kaardistatud tasuta mobiiliäpi. Nii telefonis kui veebis toimiva rakenduse abil on võimalik tuvastada üle Eesti avalikus ruumis asuvad poed, kaubanduskeskused, tanklad ja teised asutused ning samuti beebisõbralikud vabaõhusündmused.

Mobiilirakenduse ja veebilehe disainimisse panustab Madis Vaher ning rakenduse arendamise eest vastutab Andrus Naulainen.

Beebitelgi asukohad

26.05. Kuressaare tänavafestival

1.–2.06. Viljandi hansapäevad

29.-30.06. Retrobest Festival 2018 „Suvepuhkus“

4.–6.07. Õllesummer

13.–14.07. II keskaja päevad Viljandi ordulinnuses

20.–21.07. Hiiu Folk

26.–29.07. XXVI Viljandi pärimusmuusika festival

10.–12.08. Viru Folk

19.08. Ökofestival

25.08. Jäätisepidu 2018 Tallinna Lauluväljakul

26.08. Lasnamäe päevad