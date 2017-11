MEIE MAA | Aurigas avab uksed Apollo kauplus

„Saarlastelt on juba aastaid tulnud küsimusi, et kas Apollo kauplus plaanib kunagi jõuda ka Saaremaale. Ilmselt peetakse siis silmas Kuressaaret,“ ütles Apollo grupi juhatuse esimees Mauri Kristjan Dorbek. Ta tõdes, et pärast korraliku kino tegemist tuli küsijaid massiliselt juurde.