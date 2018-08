MEIE MAA | Aste klubi juhataja näeb maja tõelise kogukonnakeskusena

Jüri Kallas RUS

Uuenduskuuri läbinud Aste klubi mõjub kompaktse, aga samas paljusid erinevaid tegutsemisvõimalusi pakkuva rahvamajana. Valmar Voolaid

Homme kell 17 avatakse Aste alevikus uuenenud Aste klubi. Pärast pidulikke kõnesid alustab kell 18 esinemist Jüri Pootsmann bändiga. Ühtlasi on see tänavuse suve ainuke Jüri Pootsmanni kontsert Saaremaal ja see on tasuta. Kõigile külalistele pakutakse avamispeol ka torti.