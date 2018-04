MEIE MAA | Arstid HPV vaktsiinist: saarel seda kardetakse

Vaktsineerimine on olnud teema, millest rääkimine võib ajada tülli ka parimad naabrid, sest sel on nii häälekaid pooldajaid kui tulihingelisi vastaseid. Reaalsus ongi see, et paljud vanemad on võtnud vastu otsuse lapsi üldse mitte vaktsineerida või keelduda valitud vaktsiinidest.