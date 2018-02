MEIE MAA | Aro pani Maastikul suu kinni

Fraktsiooni Saarlane juht Mart Maastik ütles, et volinikul on raske kõiki tehtud muudatusettepanekuid läbi töötada. “Selleks on volikogu komisjon, kus asju vaieldes tehakse ettepanek. Olen mitmes komisjonis kohal käinud, seal on ignoreeritud ega ole lastud küsimusi esitada, mistõttu peab kulutama volikogu kallist tööaega,” ütles Maastik eile volikogu istungil.

Abajas on tema sõnul olemas koht, kust käiakse väikepaatidega kalal. “Selleks, et jõuda suurde faarvaatrisse, tuleb vähemalt kilomeetri jagu sõita,” lausus Maastik. Volikogu liige Kalle Laanet küsis vahele, kuidas see puudutab eelarve menetlemist.