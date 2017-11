Grete Põldemaa ja Toomas Takkis panevad platsi kujundamisega Kuressaare veelgi rohkem kaardile. Valmar

Ilmselgelt teavad kõik Greenwichi nullmeridiaani, kuid vähem levinud on see, et just Saaremaal on tsaariajal asunud laiuskraadide arvamise algpunkt.