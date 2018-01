MEIE MAA | Arendaja: püsiühendus lõpetaks liinilepingu Tallinna Sadamaga

Kavandatava püsiühenduse kulgemisteekond mandrilt Muhumaale. Graafika: Kati Sokko

Ärimehed Raivo Hein ja Raivo Kütt on loonud firma, mille eesmärk on luua silla näol püsiühendus mandri ja Muhu vahele. Kahe Raivo projektiks nimetatud idee on kogunud juba palju poolt- ja vastuargumente.