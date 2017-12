MEIE MAA | Anneli Teppo-Toost: maalida oskab iga inimene

Keskkond, kus suhelda, on Anneli Teppo-Toosti jaoks oluline Sama moodi on olulised ka oma inimesed, sest mitte igal pool ja igal ajal ei suuda ta nii avatult vestelda kui siis, kui kohtusime ühes õdusas Kuressaare kohvikus, et rääkida elust ja kõigest, m Meriliis Metsamäe

Niisama kirju kui on kultuurielu, niisama kirjud on ka inimesed, kes kultuuriga tegelevad. Mõni on jõudnud elu jooksul rohkem, mõni vähem. Anneli kuulub kindlasti sedasorti inimeste hulka, kelle kohta kehtib ütlus: kes teeb, see jõuab. Energiat paistab tal olevat küll ja veel. Ise arvab ta, et eks ta ikka taevast seda jõudu saab, aga kindlasti ka oma inimestest ja neist tegevustest, millest rõõmu tunneb.