MEIE MAA | Andres Tinno: “ühe kärbse mahalöömisega” ei lahenda midagi

“Minu arvates, ei ole õige, et Saaremaa vallavalitsus tuleb välja jälle kesise struktuurimuudatusega. Üks aasta on olnud piisav aeg, et läbi analüüsida valla tegelikud vajadused ning koostada korrektne ja arvestatav struktuurimuudatus. Selleks, et reformi nimetada reformiks, peab sellel olema ka mastaapi ja mõju, mitte lihtsalt 5,55 ametikoha kaotamine, millest osa ei lahenda ka probleeme, vaid tekitavad neid juurde,” leidis Tinno volikogule saadetud vallavalitsuse struktuurimuudatusi käsitleva eelnõu parandusettepanekus.