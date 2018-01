Pärast eelarve vallavalitsusepoolset lühitutvustust küsis volikogu liige Mart Saarso investeeringute kohta Kihelkonnal ja leidis eelarvest rea summas 160 000 eurot väikesadama ehituseks. „Kuhu sadam tuleb ja milliseks otstarbeks?“ küsis ta. Endine Kihelkonna vallavanem, praegune Saaremaa vallavolikogu liige Raimu Aardam selgitas, et tegemist on Abaja sadamaga, mille tööde kogumaksumus on 202 000 eurot. Ülejäänud rahale loodame projektitoetust,“ ütles Aardam.