MEIE MAA | Algasid Nasva jõesadama rekonstrueerimistööd

Nasva jõesadama rekonstrueerimise esimese etapi hanke võitis OÜ BauEst. Lepingu maksumus on 29 9351,76 eurot, millele lisandub omanikujärelevalve (hanke võitis East OÜ) 6000 eurot. Kokku on tööde maksumus 305 351,76 eurot.

Nasva Jõesadama Ühingu juhatuse liige Mihkel Undrest on rahul, et kalurite töövahend, sadam, saab korda. Planeeritud on ka rekonstrueerimise teine etapp.