MEIE MAA | Ajujahile esitasid oma idee kaks saarlast

Mamas Heaveni idee autor on aasta eest emaks saanud Sigrid Jaanus. Kaasautor on tema ema Kätrin Karu. Mamas Heaven töötab välja kolme- kuni neljaruutmeetrised moodulpõhised imetamis- ja mähkimistoad, mida saab kasutada avalikes kohtades. Eesmärk on luua väikelaste emadele võimalus oma last imetada, rinnapiima välja pumbata või mähkida siis, kui selleks tekib vajadus väljaspool kodu. Toas hakkab olema ka pikali imetamise võimalus.