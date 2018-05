MEIE MAA | Aivo Kanemägi: konkurents üha tiheneb

„Minge ükskõik millisesse poodi ja vaadake, kui kirju on leivalett. Tootjaid on palju ja väiketootjaid tuleb kogu aeg juurde,“ lausus Kanemägi. Ta lisas, et kuna Karja Pagari nišitoodetel on praegu tarbija olemas, võimaldab see pagariäril suhteliselt stabiilselt toimetada, kuid konkurentsis püsimiseks ja värske olemiseks tuleb kogu aeg pingutada.

Kanemägi märkis, et kui rääkida tööstustest üleriigiliselt, on probleem selles, et tootmisvõimsust on küll palju, kuid tegelikult ei tööta Eesti pagaritööstus täisvõimsusel.