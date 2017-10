Kuressaare linnapea Madis Kallas nentis, et maailm on sedavõrd kiires muutumises, et enam ei saa loota, et ühest koolist saadud haridusega pensionieani välja veaks. „Selline võimalus on muutunud aina keerulisemaks. Õnneks on õppimisvõimalusi ka väga palju juurde tulnud,“ ütles ta.