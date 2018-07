MEIE MAA | Aasta möödas: Kuressaare ilmajaamas kuni 10 kraadi soojem

Rohkem kui aasta tagasi, 26. mail alustas tööd Kuressaare Pikk 61 ja Tehnika 5 vahelisel maa-alal ilmajaama vaatluspunkt, mida oli oodatud kümmekond aastat. Roomassaare ilmajaama vaatluspunkt andis tihtipeale infot, et Saaremaal on kohati kümmekond kraadi vähem sooja kui linnas reaalselt. Nii tuli saarlastel tihti mandri tuttavatele ja pereliikmetele seletada, et meil on Saaremaal reaalselt ikka täitsa soe, näidaku uudistekanalite ilmateade mida tahes.