Uksel võttis Meie Maa ajakirjaniku ja fotograafi vastu kõbus rõõmsatujuline Valentina ise, kes jutustas meeleldi oma elust. Külalistele tunnistas ta, et ega sajaseks elamine lihtne ole. Tema tütar Tiia lisas, et ega see nüüd nii raske ka ole.