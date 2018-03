MEIE MAA | 100-aastane naine: elus tuleb mõista erinevusi

Eile 100-aastaseks saanud Hilda Korõtko peab tähtsaks, et elus tuleb kõik rahulikult läbi mõelda, siis ei tule ka teistega konflikte. Südamerahu on tema meelest üks pikaealisuse võtmeid. Sigrid Osa

Eile sai 100-aastaseks Kuressaares elav Hilda Korõtko, keda käisid õnnitlemas ka Saaremaa vallavanem Madis Kallas ja abivallavanem Kairit Lindmäe. Kuigi juubilar on kindel, et elu on ette kirjutatud, pidas ta kõrge ea võtmeks südamerahu ja usku jumalasse.