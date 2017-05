Oleg Gross: kopterist alla vaadates lööb hinge kinni. Nii heas kui ka halvas

Maaleht uudistas koos ärimees Oleg Grossiga kopteris lennates Virumaa ilu ja valu, kogedes, et lihtlabast minnalaskmist on tapvalt palju.

Mullu septembrist saati kopteriomaniku seisuses Virumaa ärimees Oleg Gross tunnistab, et tema maailmapilt on Eestit ülalt vaadates oluliselt muutunud. Seda teistmoodi paistvat maailma käisimegi üheskoos Grossi kopteriga nädala eest kogemas.

” Et Eesti taevas pole veel lennumasinaid triiki täis, saab lennuloa umbes viie minutiga.

Plaanisime kopterireisi päevasse enne suurt õitsemist ja leheloomet, et ülalt vaadates võimalikult palju silma hakkaks. Plaanisime reisi ka aega, mil Oleg Grossi jaoks poleks kopteriga lendamine veel nii tavaliseks muutunud, et maapealsed detailid enam silma ei hakka.

Kopterit oli Oleg Grossil vaja kiirete äriasjade ajamiseks, kuid sellest on kasu ka maailmapildi avardamiseks, kolmemõõtmelise Eesti leidmiseks. SVEN ARBET

“Eestimaa on väga tühi,” ütleb Gross välja oma esimese kogemuse. Lisab juurde ka kopteriostu selgituse, et äris ja eriti kinnisvaraäris, mis poodide avamise eelduseks, maksab kiirus. Praegu ongi nii Grossil enesel kui ka ostujuhtidel, kinnisvarategelastel võimalik saabuda müüki pandud objekti juurde kui deus ex machina (“jumal masinast”), hinnata olukorda ka ülalt vaadates. Et Eesti taevas pole veel lennumasinaid triiki täis, saab lennuloa umbes viie minutiga.

Eestimaa lennuki- ja kopterivabasse taevasse lennuloa saamiseks võib kuluda vaid viis minutit. Sven Arbet

Loe veel

“Võimalus kiireid tööasju üle Eesti helikopteriga ajada on ka meie töötajaile üheks motivaatoriks,” nendib Gross.

Valus ilu

Otseütlemise ja pigem karuse kui leebe meelsuse poolest tuntud Gross muutub mõtlikuks, lausa romantiliseks, kui räägib oma taevastest kogemustest. Mõtetest, mis Eestimaad ülalt vaadates pead täidavad. Räägib, et ühelt poolt on ta 100% ettevõtluse arendamise poolt, aga samas kui vaatab, millised on kas või nõukogudeaegse ettevõtluse haavad me maal, paneb see mõtlema.

” Kes oma rämpsu ja laga ära ei koris-ta ... sundvõõrandamisele!

25 aastat ei mingit kasimist! Vähe veel, ka praegused ettevõtted ja ettevõtjate tagahoovid võivad taevast vaadates üsna nadid välja paista. “Küsimus ei ole rahas, küsimus on paljuski tahtmises,” kordab Gross üha nii maa peal kui ka helikopteris läbi kopteriraadio, ise kätega sinna-tänna osutades.

“Lahemaa metsad nagu müür mere ääres – külmavärinad tulevad peale, kui ilus see kõik on. Ja siis uued külmavärinad, kui vaatan nõukogudeaegseid lagunenud ja räämas tootmishooneid, kolhoosielamuid, farme...” räägib Gross enne lennumasinasse istumist. “Karmim tuleks olla ahervaremete vastu.”

Eilse õnne tipuna tundunud kolhoosi karpmajad ootavad täna värvipintslit ja krohvipritsi. SVEN ARBET

Needsamad mõtted ja laused jooksevad peast läbi ka siis, kui me juba Eestimaa pilvitus taevas sõuame, otse ees sinetamaski Lahemaa metsade müür. Allpool raielankide paraad kui lapitekk või hoopis auklik lina või kogunisti peenemat sorti juust. Võta siis kinni, kas raiestatistika on õige või mitte.

Raielankide paraad kui lapitekk või hoopis auklik lina. Võta siis kinni, kas raiestatistika on õige või ei. SVEN ARBET

Siis rehvihunnikud, prügihunnikud, sisselangenud katused, jõgedesse voolav reovesi. Kopteris kostab nähtava taustaks kõrvaklappidest Grossi nõudlik hääl: “Omanik peab oskama olla, peab suutma olla. Kes oma rämpsu ja laga ära ei korista ... sundvõõrandamisele!”

Kas laga põhjus on rahapuudus? Pigem tahtmise puudus, leiavad lendajad. SVEN ARBET

Siis kaunid kodud, tänapäevased tuunitud firmad, küntud põldude geomeetrilised maalilised mustrid.

Aga kõnelgu pigem lummavad pildid siin loo kõrval.

Kolmemõõtmeline Eesti

Arutame kopterist väljunutena, et nüüd mil igaüks võib enesele drooni ostmist lubada, nüüd mil Eestimaa taevasse tekib aina enam koptereid ja väikelennukeid, peavad ka me arusaamad ilust ja hoolest muutuma.

Jussikese hirmuunenägu tegelikkuses: ei ühtegi hingelist, et ühtegi pudulojust. SVEN ARBET

” Küsimus ei ole rahas, küsimus on paljuski tahtmises.

Ei saa piirduda sellega, et majapidamise ees on kena kõrge hekk või hästituunitud tara. Taevast on kõik näha nii heas kui halvas. Nii peavadki tulevikus meie arusaamised korras olevast Eestimaast, korda tehtavast Eestimaast muutuma kolmemõõtmeliseks.

Meie taevane retk täis rõõmu ja laga käis vaid Rakvere ümbruses, Haljala–Kunda suunas. Uudistamist oli uhkesti. “Kui peaksime veel Kesk-Eestisse või Lõuna-Eestisse minema, on kõike mitu korda enam,” mainib Gross. Järgmisel päeval on tal ees Nõo reis. Autoga läheks kaks ja pool tundi. Kopteriga pool tundi.

Rakvere Vallimägi koos tarvaga kui muinasjutt kreisilinna veerel. SVEN ARBET

Kajakas rootorisse! Nii soovivad kopteripiloodid siis, kui maa peal veerejad lausuvad “Nael kummi!”.

Kajakas rootorisse!