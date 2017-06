Noarootsi tammtee Haapsallu on tehniliselt võimalik

Maavalitsus: Kasu on, aga selle suurus on veel teadmata

Grete Kindel, Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja

Kui võtame arvesse Väikese väina probleemi ehk siis see tamm võib ohustada veekeskkonda ja vee-elustikku, siis sai otsustatud, et me ei räägi enam tammist, vaid sillast, mille avaosad oleks piisavalt suured.

Ja tegelikult kõige suurema küsimärgi alla seabki kogu püsiühenduse olukorra see, et tervel Haapsalu Tagalahel ja Silma lahel on hetkel Natura kaitseala ehk siis Väinamere hoiuala, mis seab üsna suured kitsendused just ehitustegevusele.

Teine suurem probleem seisneb selles, et Silma loodukaitseala on ju väga oluline lindude rändepeatuspaik. Siin võib taas kord tekkida see probleem, et kui me sinna midagi ehitame, siis see võib kuidagi takistada lindude maandumist ja õhkutõusmist just Silma looduskaitsealale.

Analüüsi käigus uurisime ka seda, kui palju oleks seal liiklejaid, aga liiklusprognoos ei olnud selle uuringu eesmärk, vaid see peaks olema üks sisendinformatsioon selleks, et seda keskkonnamõju hindamist läbi viia. Sest keskkonnamõju hindamisel lisaks sellele, et räägime sillast kui sellisest, peame ka arvestama, et seal hakkavad tulevikus inimesed, autod ja igasugu muud liiklusvahendid liikuma.

Selleks et saada võimalikult objektiivne hinnang, on meil vaja võimalikult palju sisendeid. Ehk siis see liiklusprognoos ongi mõeldud selle jaoks, et saada mõjude hindamisel mingisugune tulemus.

Mida me siin ka ise lõppfaasis mõtlesime, et tegelikult on ju rahastust saanud Dirhami veekeskus. Ilmselt see sild aitaks elavdada seda liiklust ka, mis toimub seal Dirhami kandis. Turistid ilmselt hakkaksid käima Haapsalu vahet ja kujutan ette, et Noarootsi piirkonnast võiks saada väga hea n-ö Haapsalu eeslinn või Haapsalu Nõmme, kus inimesed käivadki looduslikus keskkonnas oma vaba aega veetmas ja elamas ja Haapsalus tööl.

Praegu ju peavad nad Haapsalus käima 40kilomeetrise ringiga, samas kui nad saaksid tulevikus selle silla kaudu käia 10 km väikese põikega.

Kindlasti sellel on kasu, aga praegu me veel selle suurust ei tea ja see ei olnudki meie eesmärk hakata prognoosima, palju see kasu toob.

Pigem astuda järk-järgult edasi, alustada sellega, et vaadata, kas geoloogiline pinnas on sobiv, et seda ehitada, siis töötada välja eskiis, mille põhjal mõjusid hinnata. Kui mõjude hindamine on läbi, siis saame teada, kas meil on üldse võimalik seda sinna teha või mitte.

Sealt edasi on juba mõistlik teha majanduslik analüüs ja igasugused muud analüüsid, mis ütlevad, kas see on tasuv või mitte.