Magevesi vallutab Läänemerd

Läänemeri magestub aina enam ja mõned mereliigid ei saa selles hakkama. Ka meie tulevik saab mõjutatud – sademete hulk suureneb eriti talvel, talved pehmenevad ja suvised kuivaajad omakorda pikenevad.

Üleüldine ja hoogne merepinna tõus, mida ennustati veel mõnekümne aasta eest, on jäänud Läänemeres saabumata. Sest meie maakoor pole veel toibunud jääaja survest, mille tõttu Põhja-Eestis ja Läänemere põhjaosas kallas muudkui kerkib, mis kompenseerib väheldase mereveetaseme tõusu.

“Kuid tundmatuid tegijaid on veel palju, nagu näiteks mandrite peal oleva jääkoore sulamine,” tunnistab Soome mereuurija, Turu Ülikooli saarestikumere uurimisrühma emeriitprofessor Ilppo Vuorinen ajakirjas Tieteessä Tapahtuu ilmunud ülevaateartiklis.

Eesti mereteadlaste tase ja saavutused on kindlad, ent vahel on huvitav vaadata meie merd ka sellelt kaldalt, kus seda Idamereks nimetatakse.

Noore mere uued hädad

” Tornio sadamas on alates 1690. aastast praeguseni võttes jää hakanud sulama kümme päeva varem. Kuid inimese põhjustatud kliimamuutus ei saanud alata enne tehnikarevolutsiooni.

Turu Ülikoolis asuti Läänemeres toimuvaid muutusi hoogsamalt uurima 1980. aastatel nende Saaristomere ehk Turu saarestikumere uurimisrühmas. Esimesed regulaarselt mõõdetud parameetrid olid mere temperatuur ja soolasisaldus ning selle põhjal osutus, et toiduahela oluline baas plankton on nende näitajate suhtes väga tundlik. Kui ilmuma hakkas keskkonnasari The North Atlantic Oscillation Index (NOA), mis ilmutab ilmaandmete erinevusi ekvaatori ja Islandi madala vahel, sai uurimine uue hoo.

Läänemeri sündis umbes 11 000 aasta eest, kui Skandinaavia jääkiht üles sulama hakkas. Ent Läänemeri toibub jääajast siiani. See nähtub kõige ilmsemalt maa kerkimisena. Kuid viimaste aastate märkimisväärseim avastus on soome teadlaste arvates Läänemere soolsuse langus.

Niigi on meie meri võrreldes ookeaniga mage ehk riimveeline. Nüüdseks magestavad merd üha suuremas mahus merre voolavad Läänemere vesikonna jõed. Nende veehulka suurendab sademete kasv, kitsast Taani väinast aga ei voola enam sisse endisega võrdses koguses soolast vett, kuna Läänemere vastusurve on suurenenud.

Läänemere talved on viimase kolmesaja aasta jooksul leebunud, nagu märgib Springeri kirjastamisel 2008. ja 2015. aastal ilmunud Läänemere kliimamuutuse hinnang BACC (Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin). Vuorinen toob näiteks, et Tornio sadamas on alates 1690. aastast praeguseni võttes jää hakanud sulama kümme päeva varem. Kuid inimese põhjustatud kliimamuutus ei saanud alata enne tehnikarevolutsiooni. Siin on ilmselt tegu loodusliku kliimamuutusega, arvab Vuorinen.

Seega inimese ja looduse mõjud kliimale on samasuunalised. Kuid rahvusvahelised globaalsed kliimamuutuse uuringud arvestavad vaid inimese osa. Nõnda võib Läänemeri muutuda globaalennustusest kiiremini.

Meie mereranniku esimesed inimasukad liikusid ühes rannajoone nihkumisega üha maa poole ja nii on leitud iidse asustuse jälgi Riia lahest ning Karjala maakitsuselt. Seega pole kliimamuutus Läänemere-äärsete inimeste jaoks midagi uut. Uus on see, et olulisemaks kui soojenemine võib osutuda vee magestumine ja merepinna tõus.

Kaart: Liisi Viskus/Piret Jürisoo

Oleks vaid soola ja hapnikku

Me elame kaugküttel, mille tagab Golfi hoovus, ilma milleta soomlased, aga ka meie ei suudaks siinmail nii soodsates tingimustes elada. Soome ja Gröönimaa lõunaosa on umbes samal laiuskraadil, kuid võrrelgem loodust.

Kogu Läänemere vesi on tulnud Atlandilt – kas läbi Taani väinade või sellelt pilvedesse tõusva vihmaveega. Soolase vee sissetung Atlandilt pole alates XIX sajandist kunagi toimunud suvel, vaid ikka pärast nädalaid kestvaid läänetuuli või -torme, mis Läänemere lõunaosa pinda alandab. Kuid 1970. aastate järel on soolavee sissetungid vähenenud, samal ajal kui magevee voolamine merre on suurenenud. Elame Läänemere vesikonna suurevoolulisel ajastul, mis omakorda on vähendanud soolasüste läbi Taani väina ning teinud elu kibedaks lestal ja tursal.

Soolasemat vett valgub läbi Taani väina muidugi pidevalt, kuid olulise osa annavad ikkagi soolveepursked. Raskema soolvee ja kergema magevee kihistumisena on Ojamaa idaossa merepõhja tekkinud hapnikuvaene ning elutu, Euroopa suurim kõrb. Sama lugu on Soome ranniku süvaaladega.

Tuleb tunnistada, et Läänemeri on väga noor ja seetõttu liigivaene. Mistõttu on see ka haavatav. Vee magestumist mitte taluvate liikide kadu võivad korvata vaid vähesed liigid. Nõnda on Läänemere vesikonnal mere tervisele väga oluline mõju. Vesikond on neli korda suurem Läänemere pindalast. Läänemeri on madal, keskmiselt vaid 60 meetri sügavune. Norra rannikul näiteks on mere sügavus 600 meetrit ja Atlandil leidub neljakilomeetrist süvamerd.

Teisalt on Läänemere ääres elavate inimeste arv eriti suur, vesikonnas elab umbes 85 miljonit inimest. Kui ikka ja jälle võrrelda Norraga, siis selle rannikul elab kuus ja pool miljonit inimest.

Oht pole soojus, vaid peenmuutused

” Ohtu satuvad moodustajaliigid vetikad, adru ja karploomad. Need vajavad soolsust vähemalt 4–5 tuhandikosa. Nende kadumine võtab toidu paljudelt selgrootutelt.

Nõnda siis on meie meri madal, seda koormab suur hulk inimesi, ökosüsteemi teeb ebastabiilseks liigivaesus ning lisaks magestub vesi üha enam. Turu Ülikoolis jälgitakse aste-astmelt Põhja-Atlandi kohal moodustuvaid madalrõhkkondi ja neist tingitud sademeid ning seostatakse need matemaatiliselt Läänemere toiduahelaga, soolsusega ning selle mõjuga zooplanktonile ja kaladele, eriliselt jälgitakse räime kasvu ja toiduvarusid.

Alates 1970. aastatest on täheldatud Läänemere ökosüsteemi tähelepanuväärseid muutusi, näiteks sinivetikate suurte kogumite teke merepinnal kuni Põhjalaheni välja. Samal ajal on märgatud vetikate arvukuse hüppelist vähenemist algul Soome rannikul ja seejärel mujalgi.

Esimene märk oli tursapüügi vähenemine 1980. aastate tipp-püükide järel. Seevastu on suurenenud kilude arvukus. Oleme näinud kliimamuutuste järelmeid Läänemerel, kuigi 1970.–1980. aastate magestumine on olnud suhteliselt väike. Soolsuse pudelikael on 5–7 tuhandik-osa juures, mis on juba saavutatud Ojamaalt põhja poole.

Sellest magedam vesi on mageveekaladele liiga soolane, ent mereliikidele mage. Siiski on Soome vetesse ilmunud koha ja särg.

Arvatavasti jätkub areng samas suunas. Kui nii, siis on soome teadlaste arvates järelmid dramaatilised. Ohtu satuvad moodustajaliigid vetikad, adru ja karploomad. Need vajavad soolsust vähemalt 4–5 tuhandikosa. Nende kadumine võtab toidu paljudelt selgrootutelt.

Kui merevee tõus ületab maapinna tõusu, on inimene tagasi kiviajas, mil tal tuli edeneva mere eest metsa poole taanduda. Kõige üllatavam järeldus, mille Vuorinen teeb, on see, et temperatuuri tõus ei ole saabuvate ilmastikumuutuste põhiline oht. Läänemere taimed ja loomad, nende seas inimene, on kohastunud hästi ka kümnekraadise soojenemisega. Olulised on muud, vähem selged muutused. Nagu näiteks tulvaveed, tuulte kasv, rannikumerede soolsuse muutused, saakloomade kasvuhäired, tulnukliigid ja uued haigused.