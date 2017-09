Maalehe fenomen

Maalehel täitub 1. oktoobril 30 aastat. Milline vägev ajatelg. Kui palju kordi olen pidanud vastama olemuselt ühele küsimusele, et mis on Maalehe edu taga, milles peitub Maalehe ime, fenomen, saladus.

Eesti kõikidel teistel suurematel lehtedel on ju olnud kümned aastad kannatusi, Maaleht on ainsana tõusvas joones rühkinud, kui võrrelda näiteks trükiarvu või tellijate hulka.

Piilume neil juubelikülgedel ka meist suuremate naaberriikide – Soome ja Läti – maalehelikke näiteid. Me kodune Maaleht paistab ka ses võrdluses trükiarvult, lugejate arvult täiesti erakordne.

Mäletan selgesti, kuidas mõni aasta tagasi Maalehe seeneretkel tuli mu juurde üks Pärnu-Jaagupi proua ja prahvatas: “Maaleht on ikka üle prahi!!!”